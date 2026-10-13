Guidi analizza: “Amorim ancora in fase sperimentale, Ramos sente un po’ la pressione”
Nell'ultima puntata del podcast "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport, il collega Marco Guidi ha espresso quali sono secondo lui i motivi per i quali il Milan non decolla. Queste le sue parole.
"Il primo problema secondo me è strutturale, la squadra secondo me è nuova, con un allenatore nuovo che arriva da anni di fallimenti. Non ha tutte queste certezze e secondo me serve tempo, questo a prescindere dagli interpreti. Il secondo riguarda proprio Amorim non perché non sia un ottimo allenatore ma perché secondo me non ha ancora le idee chiare e l'ha dimostrato anche nella partita col Sassuolo dove ha cambiato tanto, è ancora nella fase sperimentale. Il terzo è quello che riguarda il livello offensivo. È vero che è tornato Pulisic e si vede, però il Milan non ha un bomber. Ramos quanti gol può fare? Secondo me sta soffrendo questa cosa, un minimo di pressione ce l'ha. Non è un problema lui ma la fase offensiva in generale".
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