Guidi analizza: “Amorim ancora in fase sperimentale, Ramos sente un po’ la pressione”

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Marco Guidi, nell’ultima puntata del podcast della Gazzetta, ha espresso quali sono secondo lui i motivi per i quali il Milan non decolla.

Nell'ultima puntata del podcast "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport, il collega Marco Guidi ha espresso quali sono secondo lui i motivi per i quali il Milan non decolla. Queste le sue parole.

"Il primo problema secondo me è strutturale, la squadra secondo me è nuova, con un allenatore nuovo che arriva da anni di fallimenti. Non ha tutte queste certezze e secondo me serve tempo, questo a prescindere dagli interpreti. Il secondo riguarda proprio Amorim non perché non sia un ottimo allenatore ma perché secondo me non ha ancora le idee chiare e l'ha dimostrato anche nella partita col Sassuolo dove ha cambiato tanto, è ancora nella fase sperimentale. Il terzo è quello che riguarda il livello offensivo. È vero che è tornato Pulisic e si vede, però il Milan non ha un bomber. Ramos quanti gol può fare? Secondo me sta soffrendo questa cosa, un minimo di pressione ce l'ha. Non è un problema lui ma la fase offensiva in generale".