Pellegatti avvisa: “Se continua così il Milan, Cardinale che voleva un gioco spumeggiante…”
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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Gerry Cardinale e della sua volontà di vedere un calcio propositivo.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti parla di Gerry Cardinale e della sua volontà di vedere il Milan esprimersi con un gioco spumeggiante e propositivo. Queste le sue parole.
"Farsi 8 ore di viaggio per venire a vedere una partita giocata come quella contro il Sassuolo diventa complicato. Poi magari torna, ma se poi ritornasse ancora per vedere questo genere di spettacolo, lui che aveva mandato via Tare, Furlani, Moncada, ma soprattutto Allegri, perché non era contento di un gioco poco spumeggiante, soprattutto nell'ultima fase dell'ultima parte della stagione scorsa. È stato un gioco brutto e lo sa anche Max Allegri e quindi ha detto basta, voglio divertirmi, voglio spettacolo, voglio un gioco propositivo".
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