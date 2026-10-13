Adani boccia la corsia di sinistra del Milan: "Nella coppia Moreira-Estupinan non vedo tutta questa qualità"

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Il pensiero di Daniele Adani sul Milan nel corso della prima puntata stagionale di Viva El Futbol

Nel corso della prima puntata stagione di Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato del Milan di Ruben Amorim, reduce dal deludente pari di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani:

"Nella comunicazione la cosa che mi è piaciuta è quando lui ha detto: "È inutile che mi dite che sono imbattuto. Per me pareggiare vuol dire perdere". Su questa cosa è netto. Vuole cercarla quella strada che dice Antonio. Ultimamente lui fa questo sistema che quasi è un 4-4-1-1 dove allarga Gila a destra, e poi gioca con delle coppie, quindi sugli esterni, che non sono così qualitative. Perché è un conto se tu giochi con Pulisic davanti a Estupinan, perché in Estupinan-Moreira non vedo tutta questa qualità. Preferisco il 3-4-2-1 con il quinto che è offensivo, Gila dentro al campo. Un solo terzino ma là voglio giocare con un'ala, i due trequartisti veri. Rabiot nei due di centrocampo e i due trequarti diversi. Voglio più giocatori offensivi per fare un calcio più offensivo. Per me la coppia Moreira-Estupinan lì (e mima il gesto come a dire di non essere convinto, ndr). Io voglio il giocatore offensivo. È una coppia che non ti dà quell'imprevedibilità di cui necessita il Milan".