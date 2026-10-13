Le pagelle di Cardinale dopo il Sassuolo: bocciato il gioco del Milan e anche Rabiot. Promossi solo Moreira e Pulisic

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Gerry Cardinale è rimasto deluso dalla prestazione del Milan contro il Sassuolo. Tra i singoli bocciato Rabiot, promossi invece Moreira e Pulisic

Gerry Cardinale non ha mai nascosto di aver scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero perchè voleva vedere il bel gioco. Il tecnico portoghese, fin dal primo giorno, aveva promesso dominio e spettacolo, ma per ora queste cose si sono viste ben poco nel suo Milan. Anche domenica sera in casa del Sassuolo la squadra rossonera non ha convinto il suo proprietario che ha lasciato il Mapei Stadium dopo il triplice fischio finale piuttosto deluso e scuro in volto.

MILAN, CARDINALE DELUSO DOPO IL SASSUOLO: VUOLE IL BEL GIOCO

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, sono diversi gli aspetti che non sono piaciuti a Cardinale: dalle fragilità difensive, compresa ovviamente la clamorosa distrazione sul gol del Sassuolo, allo sviluppo di gioco che non riesce a premiare Gonçalo Ramos che è rimasto a secco anche domenica. Il Milan sta facendo una fatica tremenda a creare occasioni da gol e a risentirne è ovviamente in primis il centravanti portoghese che riceve pochi palloni in area di rigore. Il numero uno di RedBird ha scelto Amorim anche per il suo gioco offensivo, ma per il momento si è visto ben poco.

SASSUOLO-MILAN: CARDINALE BOCCIA RABIOT, MA SALVA MOREIRA E PULISIC

Oltre al gioco, Cardinale ha bocciato anche alcuni singoli, come per esempio Adrien Rabiot, che è vero che segnato la sua terza rete in questo campionato, ma ha giocato al di sotto delle aspettative in quanto ha perso troppe palle ed è apparso spesso in ritardo. E' probabile che la stanchezza post-nazionali si sia fatta sentire. Chi invece è stato salvato dal numero uno di RedBird sono Diego Moreira e Christian Pulisic, i quali hanno avuto il merito di provarci, anche con iniziative personali, dimostrando un buono stato di forma. Per Cardinale sono stati i migliori in campo e ora devono cercare di mettere la loro creatività al servizio di Gonçalo Ramos.