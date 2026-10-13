Milan, la "Pareggite" malattia comune in questa fase della stagione: il dato

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Un pareggio deludente quello del Milan ieri sera in casa del Sassuolo. I rossoneri, dopo essere passati in vantaggio con il solito e decisivo Adrien Rabiot, hanno subito in pochi istanti il pareggio neroverde di Odenthal. Una dormita colossale direttamente da calcio d'angolo. Un fatto che evidenzia ancor di più, i tanti limiti di una squadra con qualità ma ancora troppo indietro in chiave di maturità e attenzione. Il tempo passa velocemente senza essere buon alleato di Amorim e i suoi ragazzi. Archiviato questo passo falso in campionato, giovedì sera a Salisburgo per la seconda giornata di Europa League il Milan dovrà ritrovare gol, vittoria ed entusiasmo.

ANCORA UN PAREGGIO: IL DATO NON E' UN CASO

Infatti, come riportato dalle statistiche post partita Opta, il Milan (3V, 3N nel 2026/27) ha pareggiato almeno tre delle prime sei gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta considerando gli ultimi 18 campionati – insieme al 2018/19 (2V, 3N, 1P in quel caso). Inoltre, i rossoneri hanno anche pareggiato tre delle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con Alberto Zaccheroni allenatore (1V, 3N anche in quel caso).