Il grande difetto di Milan e Juve? Il pensiero di Mauro: "L’assenza di calciatori di qualità sulla trequarti"

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L'ex calciatore Massimo Mauro ha spiegato che sia al Milan che alla Juventus mancano giocatori di qualità sulla trequarti

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex giocatore, ha parlato così dei problemi del Milan di Ruben Amorim e della Juventus di Luciano Spalletti: "Secondo me Amorim e Spalletti hanno un po’ gli stessi problemi e, quando devono giocare contro difese chiuse, le loro squadre sono abbastanza imbarazzanti. Le difficoltà nascono dalla volontà di continuare a costruire la manovra su esterni che non fanno mai un cross e non passano mai la palla al centravanti. La sola cosa che fanno è rientrare e tirare, ma se alla fine fanno 4 gol a testa all’anno non si va da nessuna parte. L’unica alternativa di gioco di Juventus e Milan sono gli esterni: se non fanno qualcosa loro, lo sbocco in attacco non esiste. Tanto che, per esempio, la Juve ha creato due o tre palle gol a Cagliari solo quando è entrato Alajbegovic, che ha fatto due cross come si deve. Globalmente sono tutti buoni giocatori, ma non possono diventare i catalizzatori del gioco offensivo della squadra.

Il grande difetto di Milan e Juve? L’assenza di calciatori di qualità sulla trequarti, che, in generale, è modesta in entrambe: né nella squadra di Amorim né in quella di Spalletti c’è mai un’idea di passaggio in profondità. Douglas Luiz, per esempio, è un giocatore scolastico, che non rischia mai, fa passaggia un metro e contro le squadre chiuse non ti può inventare niente. La Juve, in più, deve pure fare i conti con l’assenza di Yildiz, che non deve essere un alibi, ma è di certo il calciatore più importante della rosa bianconera. Per questo, la Roma mi sembra molto più attrezzata di Milan e Juventus. E pure il Napoli, nonostante sia partito male".