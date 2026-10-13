Da Theo a Tomori, tanti messaggi di conforto e vicinanza da compagni ed ex rossoneri per Gabbia
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Tanto affetto e vicinanza per Gabbia anche da parte di compagni ed ex compagni rossoneri
Matteo Gabbia starà lontano dai campi per circa 3-4 mesi in seguito al serio infortunio sofferto durante Sassuolo-Milan. Questo pomeriggio il difensore rossonero ci ha tenuto a ringraziare tutti per i messaggi ed il conforto ricevuto con un post su Instagram, a cui sono seguiti tanti commenti di affetto da compagni ed ex compagni:
Tomori: “Forza fratello mio, ti aspettiamo sul campo Matthew Cage”
Camarda: “Forza fratellone, sempre con te”
Maignan: “Mentalità”
Ricci: “Torna preso amico mio”
Bartesaghi: “Siamo con te amico”
Theo: “Forza amico”
Adli: “Forza fratello”
Ossola: “Forza Matte”
Anche Calabria e Pavlovic hanno commentato il post di Gabbia con dei cuori.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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