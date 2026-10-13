Da Theo a Tomori, tanti messaggi di conforto e vicinanza da compagni ed ex rossoneri per Gabbia

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Tanto affetto e vicinanza per Gabbia anche da parte di compagni ed ex compagni rossoneri

Matteo Gabbia starà lontano dai campi per circa 3-4 mesi in seguito al serio infortunio sofferto durante Sassuolo-Milan. Questo pomeriggio il difensore rossonero ci ha tenuto a ringraziare tutti per i messaggi ed il conforto ricevuto con un post su Instagram, a cui sono seguiti tanti commenti di affetto da compagni ed ex compagni:

Tomori: “Forza fratello mio, ti aspettiamo sul campo Matthew Cage”

Camarda: “Forza fratellone, sempre con te”

Maignan: “Mentalità”

Ricci: “Torna preso amico mio”

Bartesaghi: “Siamo con te amico”

Theo: “Forza amico”

Adli: “Forza fratello”

Ossola: “Forza Matte”

Anche Calabria e Pavlovic hanno commentato il post di Gabbia con dei cuori.