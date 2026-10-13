Milan, Saelemaekers si opera e forse anche Gabbia. Emergenza in difesa per Amorim

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Alexis Saelemaekers si opererà oggi alla caviglia. A rischio intervento anche Matteo Gabbia che tornerà solo nel 2027

Se fino a qualche ora fa era una possibilità molto concreta, ora è una certezza: Alexis Saelemaekers dovrà essere operato alla caviglia. La decisione è stata presa ieri dopo che il belga si è sottoposto ad Amsterdam ad una visita specialistica che ha consigliato l'intervento chirurgico. L'esterno del Milan finirà sotto i ferri nella giornata di oggi e sarà operato dal noto luminare Gino Kerkhoffs, cioè lo stesso medico che a dicembre 2025 operò Santiago Gimenez sempre alla caviglia.

MILAN, SI OPERA ANCHE GABBIA? TORNA NEL 2027

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in casa rossonera sono ore importanti anche per capire se dovrà essere operato anche Matteo Gabbia dopo l'infortunio rimediato domenica sera contro il Sassuolo. Gli esami di ieri hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il difensore si sottoporrà ora ad un consulto specialistico e verrà presa una decisione su come procedere. Le strade percorribili sono due: quella conservativa, fatta di terapie e riposo, e quella che prevede l’intervento chirurgico. Ovviamente la seconda via prevede tempi di recupero più lunghi rispetto alla prima. L'unica certezza al momento è che Gabbia non rientrerà prima del 2027.

INFORTUNIO GABBIA: MILAN, SCATTA L'EMERGENZA IN DIFESA

Senza di lui e in attesa di tornare sul mercato a gennaio, Ruben Amorim dovrà chiedere gli straordinari a Gila, De Winter e Pavlovic, anche perchè le alternative, per motivi diversi, non convincono del tutto. Tomori, per esempio, è stato riaggregato in rosa dopo la prima bocciatura estiva di Amorim, ma per ora non ha giocato nemmeno un minuto in gare ufficiali. Anche il giovane Diawara, presto in estate dalla Serie B francese, non ha ancora esordito in stagione. Ci sarebbe poi anche Vladimirov che aveva ben impressionato durante le amichevoli estive della squadra di Amorim, ma per il momento è stato impiegato solo nel Milan Futuro. Volendo ci sarebbe anche l'opzione Bartesaghi che in passato ha fatto anche il braccetto nella difesa a tre, però si tratterebbe solo di un'opzione di emergenza.