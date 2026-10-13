Borghi: "Contro il Salisburgo non sarà facile. Partita da aggredire"
Il Milan sarà in campo già questo giovedì, con il mese fittissimo di ottobre che comincia a entrare nel vivo. I rossoneri saranno in campo giovedì 15 ottobre alle 18.45 in Austria, in casa del RB Salisburgo, in occasione della seconda giornata della League Phase dell'Europa League. Una partita da vincere senza se e senza ma per gli uomini di Ruben Amorim, reduci da una brutta sconfitta a San Siro contro il Benfica nel primo turno della competizione europea. Il giornalista e telecronista Stefano Borghi, sul suo canale YouTube, ha messo in guardia la formazione milanista sull'avversario che si ritroverà davanti.
Il commento di Stefano Borghi sul prossimo impegno del Milan, in Europa League in casa del RB Salisburgo: "Il Milan dopo il terremoto del debutto in Europa League contro il Benfica adesso ha una partita assolutamente da andare ad aggredire, da andare a vincere contro il Salisburgo, giovedì alle 18:45. Non sarà facile, anche se il Salisburgo è indubbiamente una squadra alla portata del Milan".
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