Cassano è convinto di questo: "Nell'arco di due tre mesi vedremo un Milan diverso"

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Il pensiero di Antonio Cassano sul Milan nel corso della prima puntata stagionale di Viva El Futbol

Nel corso della prima puntata stagione di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato del Milan di Ruben Amorim, reduce dal deludente pari di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani:

"Il Milan in questo momento qui mi preoccupa più della Juventus. L'altro giorno la Juventus ha creato (vs il Cagliari, ndr), è una via di mezzo che non riesco a capire. Amorim mi è piaciuto cosa ha fatto allo Sporting. Non ha fatto bene allo United, è venuto qui con grande entusiasmo. Mi piace quando parla e dice "Io non sono venuto qui a vivacchiare, voglio vincere". Bisogna dare tempo, ed il sono il primo che lo concede a gente così. Il Milan è più forte della Juventus, io sono convinto anche che nell'arco di 2/3 mesi vedremo un Milan diverso, però in Italia il tempo è crudele. L'unica cosa che consiglio è: prendi una strada caro Amorim".