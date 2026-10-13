Cassano elogia Ramos: "È un attaccante favoloso per me. Se lo metti nell'inter fa 30 gol a stagione"

vedi letture

Il pensiero di Antonio Cassano sul Milan nel corso della prima puntata stagionale di Viva El Futbol

Nel corso della prima puntata stagione di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato del Milan di Ruben Amorim, reduce dal deludente pari di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani:

"Il Milan in questo momento qui mi preoccupa più della Juventus. L'altro giorno la Juventus ha creato (vs il Cagliari, ndr), è una via di mezzo che non riesco a capire. Amorim mi è piaciuto cosa ha fatto allo Sporting. Non ha fatto bene allo United, è venuto qui con grande entusiasmo. Mi piace quando parla e dice "Io non sono venuto qui a vivacchiare, voglio vincere". Bisogna dare tempo, ed il sono il primo che lo concede a gente così. Il Milan è più forte della Juventus, io sono convinto anche che nell'arco di 2/3 mesi vedremo un Milan diverso, però in Italia il tempo è crudele. L'unica cosa che consiglio è: prendi una strada caro Amorim".

Cassano elogia Gonçalo Ramos

"È fantastico. Sa giocare con la squadra, sa connettersi con il reparto, sa giocare da solo. Se sto provero cristo ogni tanto gli danno una palla decente, una, ogni tanto dicono: "Okay, ti vogliamo bene, una palla decente". Per quello dico della strada che deve intraprendere il Milan, aiutiamo sto ragazzo. Per me è un giocatore fantastico. Mi piace da impazzire. Non si lamenta mai. Aver qualità è una roba, dare 12km a partita è un'altra. Si sa muovere, sa giocare a calcio. In Italia diciamo "Ah, in Italia c'era quella pippa di Inzaghi che faceva 50 gol a stagione", ma rimane Ramos meglio. Perché prima c'era una pippa che giocava con i fenomeni, perché se io mettessi Ramos con dietro Rui Costa, Seedorf e Kakà, con Cafù e Serginho sui lati, lui fa 50 gol...ma a partita. Bisogna sempre capire. Pulisic mi piace tantissimo e gioca per il compagno? No. Moreira lo imbuca? No. A sto povero cristo chi è l'unico che può imbucarlo ogni tanto da 40 metri? Modric. Altrimenti Chukwueze che rientra e crossa? Dall'altra parte Estupinan? Per me è un attaccante favoloso. Lo metti nell'Inter fa 30 gol a stagione. Bisogna aiutarlo. Come? Mettergli vicini più giocatori che giochino per lui".