Primo Piano MN - Lesione al flessore con interessamento tendineo per Gabbia: rientrerà nel 2027

Gabbia è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo

Arrivano novità su Matteo Gabbia, difensore del Milan uscito al 16° minuto della partita di ieri pomeriggio contro il Sassuolo dopo aver sentito tirare il flessore della coscia sinistra. Il calciatore italiano, che giocava la prima gara da titolare della stagione, è stato costretto ad abbandonare il campo in barella e tra le lacrime per un infortunio che da subito è apparso molto serio. Di seguito il report sulle condizioni di Matteo Gabbia.

MILAN, LESIONE AL FLESSORE PER GABBIA: RIENTRO NEL 2027

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Matteo Gabbia è stato sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico nei prossimi giorni per definire il percorso terapeutico più appropriato. La visita con lo specialista determinerà se per Gabbia sia necessaria un'operazione oppures se si possa anche adottare una terapia conservativa. Rimane il fatto che il 2026 del centrale rossonero è finito: il rientro è previsto nel 2027.