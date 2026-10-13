Gabbia: "Oggi è davvero difficile. Farò di tutto per tornare presto. Grazie a famiglia, compagni, club e tifosi"

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Matteo Gabbia ringrazia sui social per l'affetto ricevuto dopo l'infortunio

La partita contro il Sassuolo non ha lasciato solo strascichi negativi per il pareggio in rimonta subito al Mapei Stadium, ma c'è anche la situazione riguardante Matteo Gabbia, uscito in barella al 20esimo del primo tempo. Il difensore centrale nella giornata di ieri è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Da capire se si andrà avanti con una terapia conservativa o si opterà per un'operazione, ma quel che è certo che il 2026 calcistico di Gabbia è terminato. Il difensore ci ha tenuto comunque a lasciare su Instagram un messaggio per tutto l'ambiente ed i tifosi, ringraziando per il supporto in un momento decisamente difficile:

IL MESSAGGIO DI GABBIA DOPO L'INFORTUNIO

"Oggi è davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso. Un GRAZIE alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE".