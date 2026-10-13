Ordine pungente: "Contro il Sassuolo il Milan non è stato né carne e né pesce"

Un estratto delle parole di Franco Ordine a Pressing dopo il recente pareggio del Milan contro il Sassuolo

Franco Ordine, noto giornalista ed opinionista sportivo/televisivo, ha parlato così a Pressing nel post-partita di Sassuolo-Milan, terminata in parità grazie alle reti di Rabiot e Odenthal. Così, questo un breve estratto delle considerazioni di Ordine sul nuovo Milan di Amorim, ad oggi ancora in fase di totale adattamento:

"Il problema del Milan è che con la sosta le lancette della preparazione sono tornate indietro. Contro il Sassuolo, non è stato né carne, né pesce, non ha ancora un'identità ben definita. Il problema autentico del Milan è l'organizzazione difensiva perchè non si possono prendere gol del genere, è inammissibile. Anche nella costruzione della rosa sono state fatte delle valutazioni sulla base di una non conoscenza perchè Amorim non conosceva tutti i giocatori....".

Un''idea sui problemi della sua squadra ha provato a farsela anche il tecnico milanista Ruben Amorim. Ecco un estratto del suo pensiero ieri sera a Dazn, quasi a confermare la tesi di Ordine sul discorso identità e organizzazione in campo:

"Penso che abbiamo meritato il vantaggio, ma dopo il gol non abbiamo controllato la partita e il gioco. Abbiamo continuato a spingere ed è per questo che loro hanno avuto due occasioni: dopo il gol è giusto continuare a spingere perché il momento ci è favorevole, ma non l’abbiamo fatto nel modo giusto. Dopo il gol abbiamo perso velocemente palla quando ce l’avevamo. Alla fine però questo può succedere, ma non può succedere invece il gol che abbiamo subito sul calcio d’angolo”.