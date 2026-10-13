Diddi: "Se Allegri avesse avuto la squadra di Amorim, oggi sarebbe primo"

Luc Diddi, esperto di tattica e match analyst ha parlato così del Milan di Amorim e del confronto con la squadra di Massimiliano Allegri nella passata stagione. Le sue parole al podcast “CalcioSelvaggio”.

“Allegri con questa squadra qua, secondo me era primo in classifica. Caro Cardinale, se avessi voluto un allenatore che praticava un 4-4-2 statico senza gioco, non dovevi dare 3 milioni ad Amorim, il grande profeta del 3-4-2-1 e del calcio verticale. Dopo un mese e mezzo si mette 4-4-2 con pressione minima, lineare e statica. L’anno scorso il Milan aveva Max Allegri in panchina, e dopo sei partite, dati alla mano, la sua squadra aveva creato più occasioni rispetto a questa di Amorim (68 a 64). Quello che metteva il pullman ha prodotto di più di quello che è venuto in Italia a insegnare calcio..”