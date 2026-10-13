Calciomercato Sporting in allerta per Gonçalo Inacio: Milan in agguato. I portoghesi studiano il mercato per trovare l'eventuale sostituto

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Il Milan dovrà tornare sul mercato a gennaio per prendere un difensore. Gonçalo Inacio resta il primo obiettivo dei rossoneri

L'infortunio di Matteo Gabbia, che dovrà restare fuori 3-4 mesi dopo la lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo, rimediata domenica contro il Sassuolo, costringe il Milan ad accelerare la ricerca di un nuovo difensore. In realtà, un rinforzo a gennaio in quella zona di campo era già in programma, ma ora è diventata una vera e proprio necessità. Non è un mistero che il nome in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo sia da tempo quello di Gonçalo Inacio, giocatore classe 2001 dello Sporting Lisbona.

MILAN SU INACIO: SPORTING A CACCIA DEL SOSTITUTO?

Il Milan aveva già provato in estate a portarlo a Milanello a fine agosto, ma il club biancoverde non aveva fatto in tempo a trovare il sostituto e così ha dovuto rifiutare la proposta da 40 milioni di euro dei rossoneri. In via Aldo Rossi, però, non hanno mai cancellato dalla loro lista degli obiettivi per la difesa e sono pronti a tornare alla carica nelle prossime settimane. Lo Sporting sa bene che il Diavolo è in agguato per il suo capitano e quindi sono in allerta in vista del mercato di gennaio. Lo scrive A Bola che aggiunge che stavolta i portoghesi non vogliono farsi trovare impreparati qualora i rossoneri dovessero presentare un'offerta allettante e quindi stabbero già studiando il mercato per trovare l'eventuale sostituto di Gonçalo Inacio.

MILAN-INACIO: AMORIM SPINGE PER IL SUO ARRIVO

Il difensore, che lo scorso dicembre ha rinnovato fino al 2030, è diventato il capitano della squadra portoghese dopo l'addio di Morten Hjulmand che è passato all'Atletico Madrid. Nonostante non stia attraversando il momento migliore della sua carriera, Inacio piace a diversi club, tra cui appunto anche il Milan dove c'è un suo grandissimo estimatore, vale a dire Ruben Amorim che lo ha lanciato nel grande calcio quando era sulla panchina dello Sporting. E chissà che i due non possano ritrovarsi presto a Milanello.