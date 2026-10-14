Cuomo consiglia Amorim: “Sull’1-1 all’80’ metti Camarda, non cambiava niente ma ti rendi inattaccabile”
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Michael Cuomo nel canale YouTube di Carlo Pellegatti commenta alcune scelte di Amorim prese nell’ultima sfida al Sassuolo.
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il collega Michael Cuomo ha parlato delle scelte di Ruben Amorim prese nell'ultima partita pareggiata contro il Sassuolo. Queste le sue parole.
"lo non voglio dire che tu debba mettere Diawara che ieri era l'unico centrale dopo il cambio Gabbia-De Winter che ha in panchina. Ma Camarda me lo puoi mettere. Poi finiva sempre 1-1 e tu non avresti comunque costruito nulla negli ultimi minuti, ma intanto mettimelo, cioè non farmi dire che forse con lui avrei fatto di più. Io l'ho già detto ad Amorim, renditi inattaccabile. Se tu ieri metti Camarda e non fa niente Camarda, allora diciamo che è sbagliato pensare che Camarda possa essere il sostituto di Ramos. Ma almeno però dici ci ha provato".
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