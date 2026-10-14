Pellegatti preoccupato: “Cambio modulo dopo una sconfitta, il rischio è la confusione. Serve proseguire con una filosofia”

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Carlo Pellegatti commenta il cambio modulo di Ruben Amorim.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti sottolinea il cambio modulo di Ruben Amorim e delle sue perplessità in merito a questa decisione del tecnico. Di seguito le sue parole.

"Mi interessa il fatto che abbia abbiurato subito il 3-4-2-1. Si deve proseguire con questa filosofia e cercando con pazienza di progredire. Se la sconfitta contro il Benfica deve azzerare un progetto, non va bene, perché poi cosa subentra? La confusione. Avanti, indietro, i giocatori sono come cavalli da corsa, sono purosangue, capiscono se il fantino è un po' confuso, se il fantino non li guida bene e allora tendono a prendere in giro il fantino sopra perché non riesce a guidarlo".