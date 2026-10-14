Pellegatti preoccupato: “Cambio modulo dopo una sconfitta, il rischio è la confusione. Serve proseguire con una filosofia”
MilanNews.it
Carlo Pellegatti commenta il cambio modulo di Ruben Amorim.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti sottolinea il cambio modulo di Ruben Amorim e delle sue perplessità in merito a questa decisione del tecnico. Di seguito le sue parole.
"Mi interessa il fatto che abbia abbiurato subito il 3-4-2-1. Si deve proseguire con questa filosofia e cercando con pazienza di progredire. Se la sconfitta contro il Benfica deve azzerare un progetto, non va bene, perché poi cosa subentra? La confusione. Avanti, indietro, i giocatori sono come cavalli da corsa, sono purosangue, capiscono se il fantino è un po' confuso, se il fantino non li guida bene e allora tendono a prendere in giro il fantino sopra perché non riesce a guidarlo".
Pubblicità
News
Pellegatti preoccupato: “Cambio modulo dopo una sconfitta, il rischio è la confusione. Serve proseguire con una filosofia”
Cuomo consiglia Amorim: “Sull’1-1 all’80’ metti Camarda, non cambiava niente ma ti rendi inattaccabile”
Preoccupanti analogie! Il 4-4-2 non si può vedere! Subito PIERO AUSILIO! Milan Futuro, un disastro inutile!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Preoccupanti analogie! Il 4-4-2 non si può vedere! Subito PIERO AUSILIO! Milan Futuro, un disastro inutile!
2 Cuomo consiglia Amorim: “Sull’1-1 all’80’ metti Camarda, non cambiava niente ma ti rendi inattaccabile”
3 Cassano rivela: “Pirlo l’ha mandato via Allegri perché preferiva Van Bommel, alla Juve poi ha continuato a vincere”
4 Pellegatti preoccupato: “Cambio modulo dopo una sconfitta, il rischio è la confusione. Serve proseguire con una filosofia”
Primo Piano
CalciomercatoSporting in allerta per Gonçalo Inacio: Milan in agguato. I portoghesi studiano il mercato per trovare l'eventuale sostituto
Antonio VitielloPrimo PianoHa svelato il problema del Milan. L’intervento sul mercato è già obbligatorio
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan, cantiere che preoccupa. Chi si prende responsabilità? Mercato di gennaio: per quale modulo?
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com