Pellegatti insiste: “Bisogno urgente di una figura che leghi proprietà e Amorim che possa anche aiutarlo”

vedi letture

Pellegatti sottolinea la necessità e l’urgenza del Milan di inserire in società una figura che leghi proprietà e Amorim.

Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube sottolinea la necessità del Milan di inserire in società una figura che leghi la proprietà e Ruben Amorim che possa aiutare l'allenatore. Queste le sue parole.

"Continuo a dire che se il Milan non trova una figura di raccordo tra la proprietà e Amorim non va bene, questa figura di raccordo è urgentissima. Non si può perdere ulteriore tempo perché nel momento in cui un allenatore ha dei dubbi, è confuso, cambia modulo, non è un'accusa quella della confusione, è che se uno passa da un modulo completamente opposto, perché se uno facesse il 3-4-2-1 e poi cambia e diventa un 3-4-3 o diventa un 3-5-2 allora va bene perché tieni sempre la difesa a tre ma se cambi con il 4-4-2"