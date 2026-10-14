Milan, il piano rinnovi è entrato nel vivo: dopo Pavlovic, ora tocca a Pulisic e Rabiot

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Nella giornata di ieri Pavlovic ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan fino al 2031. Ora tocca ai rinnovi di Pulisic e Rabiot

Ieri pomeriggio Strahinja Pavlovic si è presentato a Casa Milan e ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2031, con ulteriore opzione annuale. Con questo prolungamento, entra nel vivo il piano rinnovi del Diavolo che punta a blindare nelle prossime settimane anche altri titolarissimi come Christian Pulisic e Adrien Rabiot.

MILAN, ECCO IL RINNOVO DI PAVLOVIC

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'ufficialità del prolungamento di Pavlovic avverrà nella giornata di oggi. Si tratta di un rinnovo importante visto che parliamo di un giocatore che è una delle certezze della squadra rossonera di Ruben Amorim che difficilmente rinuncia a lui sia quando usa la difesa a tre che quella a quattro. La sua firma sarà la prima di una lunga serie perchè non è un mistero che una delle priorità di Gerry Cardinale sia di blindare presto diversi titolarissimi.

RINNOVI MILAN: DOPO PAVLOVIC, ORA TOCCA A PULISIC E RABIOT

Dopo Pavlovic, i prossimi della lista dovrebbero essere Pulisic e Rabiot: il contratto dell'americano scade il prossimo 30 giugno, ma c'è un'opzione di rinnovo annuale che tutela il club di via Aldo Rossi, mentre la scadenza del francese è fissata nel 2028 e anche nel suo caso c'è un'opzione di prolungamento di altri dodici mesi. Per questi altri due rinnovi, sarà ancora una volta Cardinale a muoversi in prima persona per arrivare ad un'intesa con entrambi i giocatori. Nel 2027 andranno in scadenza pure Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. però ad oggi non ci sono indicazioni per un eventuale rinnovo del loro contratto con il Milan.