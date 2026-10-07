Modric è con Ronaldo: "Spero che la situazione si risolva perché in Portogallo è il più grande di sempre"

Luka Modric ha parlato di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno vissuto due soste completamente agli antipodi

Intervistato dai colleghi di Partidazo de Cope, il centrocampista del Milan Luka Modric ha analizzato i momenti di due grandi campioni, che ha sfidato e con i quali ha giocato nel corso della sua strabiliante carriera: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Sul 10 dell'Argentina, che nella notte ha salutato per sempre l'Albiceleste, ha detto: "È un peccato che si ritiri dalla nazionale, ma è una sua decisione e dobbiamo rispettarla. Ha vinto il Mondiale che voleva, è uno dei migliori giocatori al mondo ed è stato un piacere vederlo giocare, anche se ho sofferto molto contro di lui con la nazionale e con il Real Madrid . È un giocatore unico. Gli auguro tutto il meglio".

Su Cristiano Ronaldo, invece, ha detto: "Non gli ho parlato e non so esattamente cosa sia successo. È un peccato quello che gli sta succedendo nel suo Paese, ma penso che troveranno una soluzione. Cris se lo merita. Se non intende continuare, merita un grande addio. Spero che la situazione si risolva perché è il più grande giocatore che il Portogallo abbia mai avuto".