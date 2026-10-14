Milan, il clamoroso autogol di Cardinale: le pagelle dopo il Sassuolo diventano un caso

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Hanno fatto parecchio rumore i giudizi negativi di Gerry Cardinale dopo Sassuolo-Milan. Le pagelle del patron rossonero sono diventate un caso

Dopo il pari contro il Sassuolo, che ha lasciato parecchio amaro in bocca in casa rossonera, stanno facendo molto discutere le pagelle che Gerry Cardinale ha voluto dare alla sua squadra e ad alcuni giocatori milanisti: il gioco espresso al Mapei Stadium non è piaciuto per niente al patron milanista, che ha bocciato anche Adrien Rabiot, cioè l'autore dell'unico gol del Milan al Mapei Stadium. Gli unici che sono stati salvati dal numero uno di RedBird sono stati invece Diego Moreira e Christian Pulisic.

MILAN, LE PAGELLE DI CARDINALE SONO STATE UN GRANDE AUTOGOL

Come spiega stamattina il Corriere dello Sport, questi giudizi sono stati un vero e proprio autogol di Cardinale. Criticare Rabiot, per esempio, è sicuramente infondato: vero che il francese non ha giocato la sua miglior partita contro il Sassuolo, ma da qui a bocciarlo ce ne passa. Tra l'altro in questi giorni si sta discutendo anche del suo rinnovo di contratto e un giudizio del genere può solo turbare i rapporti tra le parti in causa. Anche la pagella positiva del suo connazionale Pulisic non ha convinto visto che della sua prestazione resta negli occhi solo la bella imbucata nel secondo tempo per mandare in porto Samuel Chuckwueze. Per il resto l'americano ha fatto ben poco.

CARDINALE, OK NON ESSERE SODDISFATTI DOPO SASSUOLO MA...

L'unico giudizio che si può condividere è quello su Gonçalo Ramos che è rimasto ancora a secco, ma la colpa è anche dei suoi compagni di squadra che lo servono poco e male e riempiono poco l'area di rigore avversaria, lasciandolo così troppo isolato. Dunque, ci sta che Cardinale, che dopo anni si sta facendo vedere molto di più al fianco del Milan e questo è certamente un vantaggio, sia insoddisfatto e deluso per la prova di Reggio Emilia, ma non c'era bisogno di criticare così tanto la squadra e Ruben Amorim, il quale gode comunque della fiducia intatta del club di via Aldo Rossi.