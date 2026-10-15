LIVE MN - Verso Salisburgo-Milan: Camarda titolare. Amorim opta per il turnover
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda
Amici ed amiche di MilanNews.it un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi! Subito dopo il pareggio amaro del Mapei Stadium contro il Sassuolo arriva l'Europa League, con il Milan di Amorim che va ad affrontare questa sera il Salisburgo alla RedBull Arena. Il tecnico rossonero pensa a diversi cambi visti i tanti impegni ravvicinati che attendono i rossoneri in questo periodo. Grazie al nostro live testuale potete rimanere aggiornati sulle notizie più importanti che arrivano dal ritiro austriaco del Diavolo in questa marcia di avvicinamento verso la partita. Restate con noi!!!
13:00 | PRANZO UEFA TRA I CLUB
A breve inizierà l'incontro istituzionale con il consueto pranzo UEFA tra i due club. Per la società rossonera presenzieranno Massimo Calvelli, arrivato poco fa, Hendrick Almstad, Bobby Gardiner, David Monl e Filippo Guidotti.
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