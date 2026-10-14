News FOTO MN - Milanello, Amorim a colloquio con Gardiner ed Estevao

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In occasione della rifinitura pre-Salisburgo, a Milanello sono presenti anche Bobby Gardiner e Tiago Estevao

Questa mattina era in programma la rifinitura del Milan in vista della gara di domani alle 18.45 in casa del Salisburgo. Come testimonia la foto scattata dagl inviati di Milannews.it, a Milanello sono presenti anche Bobby Gardiner, Director of Football Intelligence del club rossonero, e Tiago Estevao, Scouting/Recruitment Analyst della società di via Aldo Rossi. I due dirigenti milanisti hanno avuto un breve colloquio con il tecnico Ruben Amorim.