Milan su Bruno Fernandes? La conferma di Moretto

Questo un estratto delle parole di Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ieri sera in merito ad una possibile futura trattativa tra il Milan e il capitano del Manchester United Bruno Fernandes:

MORETTO RACCONTA L'IDEA BRUNO FERNANDES

"Non possiamo negare che a Bruno piacerebbe tornare in Italia, e l'idea di farlo con un grande club lo stuzzica parecchio. E' vero, in estate ci sono stati contatti con il Milan, ma anche la Juventus sarebbe stata intenzionata a proseguire una possibile trattativa per il portoghese. Comolli infatti, parallelamente a Bernardo Silva avrebbe voluto anche parlare più approfonditamente anche con Bruno, quando la Juve era però ancora in corsa per la Champions, parliamo quindi di campionato in corso. I bianconeri si erano mossi prima dei rossoneri".