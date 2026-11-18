Serie A, il programma completo della 12° giornata di campionato
Finalmente sabato torna il Milan e quindi anche il campionato di Serie A Enilive con il 12° turno in programma. Per il Milan appuntamento nel poomeriggio di domenica, alle ore18, quando a San Siro verrà ospitato il Frosinone, squadra rivelazione di questa stagione fino a oggi. I rossoneri saranno poi impegnati giovedì nell'ostica gara di Europa League ad Atene contro l'Olympiacos che sarà già da dentro o fuori. Di seguito si riporta il programma completo della prossima giornata di campionato.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL 12° TURNO
SABATO 21/11
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lazio-Lecce
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Napoli-Torino
DOMENICA 22/11
ore 12.30, Juventus-Venezia
ore 15, Sassuolo-Genoa
ore 15, Bologna-Udinese
ore 18, Milan-Frosinone
ore 20.45, Atalanta-Inter
LUNEDÌ 23/11
ore 20.45, Monza-Fiorentina
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