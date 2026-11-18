Mercato in uscita, Estupinan verso la Fiorentina? Il punto
Il futuro di Pervis Estupinan potrebbe essere lontano dal Milan ma sempre in Italia? Possibile. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, l'agente Jorge Mendes avrebbe proposto il terzino ecuadoregno del Milan alla Fiorentina di Paratici.
FIORENTINA, MENDES PROPONE ESTUPINAN DAL MILAN
Secondo quanto scritto ieri, jorge Mendes avrebbe proposto a Fabio Paratici il nome di Pervis Estupinan. L'ecuadoriano era partito con più minuti al Milan in questa stagione ma sta avendo sempre meno spazio e anche Ruben Amorim acconsentirebbe a un suo addio, questa volta. La viola cerca un terzino in modo tale che Valdepenas possa continuare il suo ambientamento e Parisi rientrare dall'infortunio senza fretta. A oggi Estupinan è legato al Milan fino al 2030: per questo, se la Fiorentina vorrà procedere in quella che per ora è una semplice idea, si ipotizza un'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.
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