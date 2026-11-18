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Emanuelson sul Milan: “Ho bellissimi ricordi, mi sono divertito tantissimo. È stato un periodo fantastico)
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L'intervista esclusiva di MilanNews.it a Urby Emanuelson, ex centrocampista rossonero
Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.
Urby, che ricordi hai del Milan?
"Ho bellissimi ricordi del Milan, ovviamente. Ho trascorso un periodo davvero fantastico lì e mi sono divertito tantissimo. Ho giocato con calciatori meravigliosi, che mi hanno insegnato cosa significa giocare "The Milan Way" (ride, ndr). Quando mi guardo indietro, sono davvero orgoglioso e felice di aver potuto vestire la maglia di quel club".
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