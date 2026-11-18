Il nuovo San Siro su Sportissimo: il progetto della futura casa del Milan nel numero di novembre

Immagini e dettagli del nuovo stadio nel mensile digitale gratuito di TUTTOmercatoWEB. Nel numero anche lo speciale VAR e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr

Come sarà il nuovo San Siro? Quale atmosfera offriranno le tribune e come cambierà l'area attorno allo stadio? Il numero di novembre di Sportissimo, il mensile digitale gratuito di TUTTOmercatoWEB, dedica uno speciale fotografico al progetto della futura casa di Milan e Inter.

Le immagini mostrano l'impianto firmato Foster + Partners e MANICA, pensato per accogliere 71.500 spettatori, con gradinate a ridosso del campo e una struttura che punta a conservare l'intensità delle serate di San Siro. Il progetto si estende oltre lo stadio: musei, spazi commerciali e attività ricreative dovrebbero rendere il quartiere frequentato durante tutta la settimana, anche quando non si gioca.

Per i tifosi rossoneri, l'occasione di osservare da vicino un progetto destinato a incidere sul futuro del club e sul modo di vivere la partita, dal primo ingresso sugli spalti al rapporto con uno dei luoghi simbolo del calcio milanese.

In copertina, lo speciale sul VAR e sul "metodo Orsato": le scelte del designatore, gli episodi più contestati delle prime dieci giornate di Serie A e il problema dell'uniformità delle decisioni. Spazio anche all'intervista a Simone Del Nero, che ripercorre gli anni accanto a Baggio e Guardiola, il rapporto con Mazzone e la sua vita dopo il calcio.

Tra gli altri contenuti, l'intervista esclusiva a Sarah Fahr, il racconto dell'impresa mondiale di Kimi Antonelli, la nuova fase della carriera di Jannik Sinner con Magnus Norman e la presentazione delle ATP Finals di Torino.

Completano il numero i giovani della Roma, la storia dello stadio Picco di La Spezia, le maglie del Monza e le rubriche dedicate a figurine, collezionismo, libri e tecnologia.

Sportissimo è interamente digitale e gratuito. Leggi il numero di novembre e scopri lo speciale sul nuovo San Siro:

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