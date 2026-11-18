News Meraviglia di Pulisic nella notte: guarda il gol in rovesciata contro Haiti!

Christian Pulisic ancora a segno nella notte: una meraviglia in rovesciata nel 2-0 degli Stati Uniti contro Haiti. Guarda il video

Ancora un super Christian Pulisic con gli Stati Uniti! Nella notte italiana la Nazionale americana ha giocato il ritorno dei quarti di finale di CONCACAF Nations League contro Haiti. Sostanzialmente una formalità dopo che qualche giorno fa la formazione statunitense aveva vinto la prima partita per 6-0. Questa volta la vittoria è stata più contenuta, 2-0 ma il protagonista è sempre stato lo stesso: Christian Pulisic. Dopo la doppietta di qualche giorno fa, il milanista ha trovato un altro gol per stappare il match nel primo tempo. Il raddoppio, sempre prima dell'intervallo, a opera del giovane Julian Hall. A marzo gli Stati Uniti giocheranno la semifinale contro il Messico, mentre l'eventuale finale si disputerà contro la vincente di Panama-Canada.

Ma il gol segnato da Christian Pulisic è stato un'autentica meraviglia. Il calciatore del Milan ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi accorsi al TQL Stadium di Cincinnati e la sua rete sta già facendo il giro del web. Assist di McKennie dalla destra e conclusione in rovesciata sul palo lontano di Pulisic, imprendibile per l'estremo difensore haitiano. Guarda il video!