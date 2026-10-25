Udinese in crisi: l'ultima volta così in difficoltà fu con Oddo in panchina

Manca pochissimo a Udinese-Milan, ottava giornata di campionato, questa sera in programma alle 20.45 al Bluenergy Stadium. Di seguito un breve focus sui friulani, reduci dalla pesante sconfitta contro il Lecce nell'ultimo turno di Serie A:

UDINESE: NUMERI E CURIOSITA'

L'Udinese ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A, con uno score aggregato di 5-13; l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive nel torneo risale al periodo tra febbraio e aprile 2018 (11, con Massimo Oddo in panchina). Sempre i friulani hanno perso cinque dello sette gare di questa Serie A (1V, 1N); solo tre volte nella sua storia nella competizione ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali: nel 1960/61 (sei), nel 1961/62 (sette) e nel 2017/18 (sei). Solo Troyes (-9) e Racing Santander (-9) hanno una differenza peggiore tra gol segnati segnati e subiti rispetto all'Udinese considerando solo i secondi tempi di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso: -8 per i friulani (come il Borussia M'gladbach) - due centri realizzati e 10 subiti dopo l'intervallo.