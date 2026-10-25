La Curva Nord dell'Udinese: "In campo vogliamo undici leoni"

La Curva Nord dell'Udinese: "In campo vogliamo undici leoni"MilanNews.it
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Oggi alle 18:36L'Avversario
di Francesco Finulli

Il comunicato della Curva Nord dell'Udinese in vista della partita di questa sera contro il Milan, con la squadra di Runjaic reduce da cinque sconfitte consecutive:

"DOPO LECCE, BASTA PAROLE.
Dopo la vergognosa prestazione contro il Lecce abbiamo chiesto un incontro con società e squadra. Una rappresentanza dei gruppi della Nord ha portato un messaggio preciso: prestazioni del genere non saranno più tollerate.

IN CAMPO VOGLIAMO UNDICI LEONI.
Non chiediamo di vincere il campionato. Pretendiamo impegno, orgoglio e rispetto per la nostra maglia. Da domenica si lotta su ogni pallone, dal primo all’ultimo minuto.

I NOSTRI SACRIFICI MERITANO RISPETTO.
La Nord c’è sempre. In casa e soprattutto in trasferta: chilometri, soldi, giornate di lavoro e voce lasciata ovunque. A questi sacrifici si risponde con prestazioni degne della storia che portate addosso.

CASA NOSTRA DEVE ESSERE UN FORTINO.
Domenica i milanisti dovranno sentire soltanto la nostra voce. Ogni settore della curva deve dare tutto: un solo coro, una sola Nord, per novanta minuti e oltre.

IN PRIMA LINEA SI CANTA.
Chi prende posto davanti partecipa, sostiene e trascina. Stare in prima linea significa assumersi una responsabilità verso tutta la curva. Non si viene a fare gli spettatori.

NIENTE FISCHI DOPO VENTI MINUTI.
Chi lavora per tenere unita la Nord e farla cantare pretende partecipazione. Durante la partita si sostiene. I conti si fanno al fischio finale.

ORA E SEMPRE FORZA UDINESE!!!!
PER LA NOSTRA TERRA, PER LA NOSTRA MAGLIA, PER LA FEDE BIANCONERA UDINESE”