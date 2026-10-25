Udinese, buone notizie dall’infermeria: recuperati Zaniolo e Abankawah. Resta out un big
Questa sera l’Udinese di Runjaic ospiterà alle 20:45 il Milan di Ruben Amorim. Dopo la contestazione e il colloquio on una delegazione della curva, i friulani sono chiamati dai tifosi a mostrare una reazione sul campo. Per i bianconeri arrivano buone notizie dall’infermeria: Nicolò Zaniolo ha infatti ricevuto il via libera e sarà a disposizione per la sfida contro il Diavolo dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori nell'ultimo mese di campionato.
Non solo il numero 10 però. Runjaic recupera anche Abankwah in difesa. Dovrebbe invece restare fuori David Alaba, il cui recupero potrebbe avvenire contro la Roma il prossimo 31 ottobre, anche se saranno decisivi i prossimi controlli. Per l'Udinese, dunque, qualche recupero importante prima del Milan, ma anche un'assenza non semplice da gestire.
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