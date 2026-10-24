Udinese, Runjaic: "Hanno doppioni in ogni ruolo, non penso sarà un grattacapo per il Milan avere qualche giocatore in meno"

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni sui rossoneri:

Sul Milan:

"Abbiamo visto la partita di giovedì, ovviamente ci sono diverse interpretazioni tattiche, è stato evidente che ha grandi qualità, può giocare in maniera verticale. Negli uno contro uno è molto forte. Dovremo essere bravi a far male all'avversario, il Milan è una squadra con più punti di forza che punti deboli. Siamo pronti, però ora bisogna far parlare il campo. E' in alto in classifica e ha qualità, nonostante le assenze. E' una squadra con una rosa attrezzata per tutte le competizioni, quindi Coppa Italia, Europa League e Serie A. Hanno doppioni in ogni ruolo, non penso sarà un grattacapo per il Milan avere qualche giocatore in meno, anzi chi avrà spazio cercherà di sfruttarlo per mettersi in mostra, quindi dovremo in primis noi scendere in campo sicuri".