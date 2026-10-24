Udinese-Milan, Zaniolo recupera: torna anche Abankwah, Alaba resta fuori
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Due recuperi e un'assenza importante per l'Udinese in vista della sfida contro il Milan di domani sera
In vista della sfida di domani contro il Milan arrivano buone notizie per Kosta Runjaic. Nicolò Zaniolo ha infatti ricevuto il via libera e sarà a disposizione per la sfida contro il Diavolo dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori nell'ultimo mese di campionato. Non solo il numero 10 però. Runjaic recupera anche Abankwah in difesa.
Dovrebbe invece restare fuori David Alaba, il cui recupero potrebbe avvenire contro la Roma il prossimo 31 ottobre, anche se saranno decisivi i prossimi controlli. Per l'Udinese, dunque, qualche recupero importante prima del Milan, ma anche un'assenza non semplice da gestire.
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