Milan, occhio a Truffert: è il primo terzino di Premier League per sovrapposizioni
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Il Bournemouth non è un avversario da sottovalutare, anzi. I rossoneri inglesi hanno tra le proprie fila giocatori decisamente interessanti come Rayan, Evanilson e soprattutto Truffert - che tra l’altro ha già giocato contro il Milan in Europa League quando era al Rennes.
Il terzino francese ha iniziato molto bene la stagione ed è un’arma molto pericolosa di Marco Rose: ad oggi è il giocatore di Premier League che quest’anno ha effettuato più sovrapposizioni sulla fascia, ben 23. Una statistica che fa ben capire quale sia la spinta offensiva del terzino: sarà un pericolo non indifferente sulla fascia sinistra.
No player in the Premier League this season has made more overlapping runs than Adrien Truffert - 23 #AFCB https://t.co/fbAdVQi846— Gradient Sports (@Gradient_Sports) October 22, 2026
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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