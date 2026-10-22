Milan, occhio a Truffert: è il primo terzino di Premier League per sovrapposizioni

Il Bournemouth non è un avversario da sottovalutare, anzi. I rossoneri inglesi hanno tra le proprie fila giocatori decisamente interessanti come Rayan, Evanilson e soprattutto Truffert - che tra l’altro ha già giocato contro il Milan in Europa League quando era al Rennes.

Il terzino francese ha iniziato molto bene la stagione ed è un’arma molto pericolosa di Marco Rose: ad oggi è il giocatore di Premier League che quest’anno ha effettuato più sovrapposizioni sulla fascia, ben 23. Una statistica che fa ben capire quale sia la spinta offensiva del terzino: sarà un pericolo non indifferente sulla fascia sinistra.