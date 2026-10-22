Marco Rose tranquillo: “Non sono preoccupato, siamo sicuri dei nostri mezzi. Giocheremo la nostra partita”

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Di seguito un estratto delle sue parole.

Domani sarà un evento colossale, soprattutto per i tifosi che affrontano un club così glorioso e storico. Come farete a bilanciare la voglia di godersi l'atmosfera e il momento con la necessità di mantenere alta la concentrazione?

"Non sono affatto preoccupato per la nostra concentrazione, né per la nostra autostima: di sicuro non sottovaluteremo l'avversario. Sappiamo però di poter competere ad altissimi livelli se riusciremo a portare il nostro stile di calcio in campo. Siamo una squadra sicura dei propri mezzi, scendiamo in campo per giocarcela e, in fondo, le partite te le godi soprattutto quando riesci a vincerle".

Sapendo di potervela giocare con chiunque, quanto sono state importanti le vittorie ottenute finora contro Real Sociedad e Sturm Graz per confermare che meritate di stare in Europa League?

"Beh, se ti qualifichi significa che appartieni di diritto all'Europa League, specialmente se arrivi sesto in un campionato duro come la Premier League. Credo che abbiamo già ampiamente dimostrato di meritarci questo palcoscenico e di essere esattamente nel posto giusto".