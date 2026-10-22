Kluivert su Amorim: "Sta facendo bene al Milan e sta ottenendo buoni risultati"

Le parole d Justin Kluivert in vista della sfida di questa sera contro il Milan

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Justin Kluivert, oggi al Bournemouth, ha presentato la sfida di Europa League in programma stasera al Vitality Stadium contro il Milan. Di seguito alcuni estratti delle dichiarazioni del giocatore olandese.

Nel 2024-25 con il Bournemouth lei ha segnato e vinto contro il Manchester United guidato da Amorim. Cosa pensadel tecnico del Milan?

“Ha avuto una buona carriera, soprattutto allo Sporting. Allo United le cose non sono andate come avrebbe voluto, ma a un allenatore può capitare un’esperienza difficile. Adesso però sta facendo bene al Milan e sta ottenendo buoni risultati".

Che effetto le fa affrontare un ex Pallone d’oro come Luka Modric?

"È una cosa speciale per me. Giocare contro un calciatore del genere è davvero molto bello e non capita certot utti i giorni di sfidare un campione che ha vinto il premio di migliore al mondo".