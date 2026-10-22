Kluivert avvisa il Milan: "Affronteremo una grande squadra, ma non sarà affatto semplice per loro"

Le parole d Justin Kluivert in vista della sfida di questa sera contro il Milan

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Justin Kluivert, oggi al Bournemouth, ha presentato la sfida di Europa League in programma stasera al Vitality Stadium contro il Milan. Di seguito alcuni estratti delle dichiarazioni del giocatore olandese.

Justin, cosa pensadel Milan?

"Affronteremo una grande squadra, con una storia importante. Il Milan ha sempre avuto grandi giocatori elihaanche adesso.Il loro inizio di stagione è stato importante e per noi sarà dura, ma non sarà semplice neppure per i rossoneri"

Che tipo di incontro si aspetta?

"Il Milan ha diversi calciatori che hanno giocato in Premier League negli scorsi anni equindi sanno che tipo di formazione è il Bournemouth: in casa, con i nostri tifosi che ci spingono, mettiamo in mostra sempre grande intensità e vogliamo farlo anche stavolta".

Nel 2024-25 con il Bournemouthlei ha segnato e vinto contro il Manchester United guidato da Amorim. Cosa pensadel tecnico del Milan?

“Ha avuto una. buona carriera, soprattutto allo Sporting. Allo United le cose non sono andate come avrebbe voluto, ma a un allenatore può capitare un’esperienza difficile. Adesso però sta facendo bene al Milan esta ottenendo buoni risultati".

Che effetto le fa affrontare un ex Pallone d’orocome Luka Modric?

"È una cosa speciale per me. Giocare contro un calciatore del genere è davvero molto bello e non capita certot utti i giorni di sfidare un campione che ha vinto il premio di migliore al mondo".

L’infortunio di Gonçalo Ramos sarà un grande vantaggio per voi?

«Ramos è un attaccante forte, ma il Milan in rosa ha anche altri elementi pericolosi, giocatori dalle indubbie qualità aiquali dovremo fare attenzione".

Cosa le ha raccontato papà Patrick della suae sperienza al Milan?

"Penso che i tifosi del Milan abbianos entimenti contrastanti neiconfronti di mio padre perché lui ha segnatoc ontro di loro in una finale di Champions Leaguevinta dall’Ajax, ma ha anche giocato con la maglia rossonera. Il periodo che ha trascorso a Milano comunque è stato fantastico e ha tanti bei

ricordi, soprattutto dei tifosi e dell’amore che hanno per la loro squadra".