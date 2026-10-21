Rose ci crede: “Domani partita enorme che giocheremo a viso aperto, siamo carichi e in fiduciosi”

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Di seguito un estratto delle sue parole.

Questa è la partita più importante nei 126 anni di storia del club. Come ti senti nell'avvicinamento a questo match?

"È una partita enorme, una grande sfida e non vediamo l'ora di giocarla. Però, penso che molti anni fa il club abbia affrontato un incontro ben più vitale, dopo la penalizzazione in classifica, quando c'era da vincere l'ultima gara in casa e Steve Fletcher segnò quel gol decisivo. Non si tratta di Fletch in sé, ma di tutta la squadra: è stato grazie a quelle fondamenta se oggi siamo qui a giocarci appuntamenti di questo tipo, e siamo davvero entusiasti. Domani arriva un gigante del calcio europeo, ma ci sentiamo pronti. Amiamo disputare partite di questo livello e domani ce la giocheremo a viso aperto".

Quanta fiducia ha il gruppo in vista di questo match?

"Fino a cinque, sei o sette giorni fa parlavamo di ben altri argomenti; ora invece arriviamo da due vittorie consecutive e abbiamo grande fiducia. Ma anche prima di queste ultime due gare, vi ho sempre detto che vedevo la squadra consapevole dei propri mezzi fin dai primi minuti di ogni partita. Adesso abbiamo creato un ottimo slancio e dobbiamo sfruttarlo al meglio domani".