Bournemouth-Milan, la probabile formazione di Marco Rose
Questa la probabile formazione del Bournemouth in vista della sfida di questa sera contro il Milan in Europa League:
PROBABILE FORMAZIONE BOURNEMOUTH (4-2-3-1)
1 Petrovic
15 Smith 5 Hill 14 Silva 3 Truffert
12 Adams 10 Christie
37 Rayan 19 Kluivert 16 Tavernier
9 Evanilson
A disposizione: 20 Di Gregorio, 18 Diakité, 6 Soler, 4 Cook, 27 Toth, 21 Adli, 11 Gannon-Doak, 7 Brooks, 30 Rodriguez
Allenatore: Marco Rose
Diffidati: /
Squalificati: /
Indisponibili: Scott, Kroupi, Milosavljevic, Araujo, Aarons, Sanchez, Forster
LA SQUADRA ARBITRALE DI BOURNEMOUTH-MILAN
Arbitro: Vassilis Fotias GRE
Assistenti: Andreas Meintanas GRE - Michail Papadakis GRE
Quarto uomo: Alexandros Tsakalidis GRE
Video Assistant Referee: Dennis Higler NED
Assistente Video Assistant Referee: Alan Kijas AUT
DOVE VEDERE BOURNEMOUTH-MILAN
Data: giovedì 22 ottobre 2026
Ora: 21.00
Stadio: Vitality Stadium
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: MilanNews.it
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