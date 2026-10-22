Bournemouth-Milan, la probabile formazione di Marco Rose

Bournemouth-Milan, la probabile formazione di Marco RoseMilanNews.it
© foto di Federico Titone
Oggi alle 07:30L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Questa la probabile formazione del Bournemouth in vista della sfida di questa sera contro il Milan in Europa League:

PROBABILE FORMAZIONE BOURNEMOUTH (4-2-3-1)

1 Petrovic
15 Smith  5 Hill 14 Silva 3 Truffert
12 Adams 10 Christie 
37 Rayan 19 Kluivert 16 Tavernier
9 Evanilson

A disposizione: 20 Di Gregorio, 18 Diakité, 6 Soler, 4 Cook, 27 Toth, 21 Adli, 11 Gannon-Doak, 7 Brooks, 30 Rodriguez
Allenatore: Marco Rose

Diffidati: /
Squalificati: /
Indisponibili: Scott, Kroupi, Milosavljevic, Araujo, Aarons, Sanchez, Forster

LA SQUADRA ARBITRALE DI BOURNEMOUTH-MILAN

Arbitro: Vassilis Fotias GRE
Assistenti: Andreas Meintanas GRE - Michail Papadakis GRE
Quarto uomo: Alexandros Tsakalidis GRE
Video Assistant Referee: Dennis Higler NED
Assistente Video Assistant Referee: Alan Kijas AUT

DOVE VEDERE BOURNEMOUTH-MILAN

Data: giovedì 22 ottobre 2026
Ora: 21.00
Stadio: Vitality Stadium
Diretta TV: Sky, NOW TV, Sky Go
Web: MilanNews.it