Bournemouth, Kluivert: "Ho già giocato contro il Milan e ho sempre saputo che si tratta di un club enorme con una grandissima storia"

Justin Kluivert, figlio dell'ex rossonero Patrick e attaccante del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Che cosa sai del Milan?

"Hanno diversi giocatori che hanno disputato parecchie partite in Premier League, quindi conoscono il nostro campionato e sanno di cosa è capace il Bournemouth. Sta a noi dimostrarglielo di nuovo domani in campo, proponendo l'intensità con cui giochiamo solitamente in casa, se non addirittura superiore. Come ho detto, sarà una partita straordinaria, anche perché so che stanno andando molto bene in Serie A. Sarà senza dubbio una sfida fantastica".

Hai già affrontato il Milan ai tempi della Roma...

"Sì, ho giocato contro di loro e ho sempre saputo che si tratta di un club enorme con una grandissima storia, che ha sempre avuto grandissimi campioni e continua ad averne tuttora. Quindi per noi sarà una grande sfida, ma credo lo sarà decisamente anche per loro".