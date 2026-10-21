Rose su Amorim: “È un ottimo allenatore, si vede la sua mano. Milan squadra con qualità altissima”

Marco Rose, allenatore del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Di seguito un estratto delle sue parole.

Una battuta su Amorim. Finora non ha perso in Serie A. Ovviamente conosce bene la Premier League per la sua parentesi al Manchester United, e in rosa ha diversi giocatori che hanno militato in Inghilterra, quindi sanno cosa aspettarsi dal Bournemouth e dall'intensità che metterete in campo. Qual è la tua analisi del Milan e della loro stagione finora? Che cosa hai scoperto studiandoli?

"L'ho affrontato in Champions League quando allenava lo Sporting: è un ottimo allenatore, un top coach. Se guardi il Milan adesso, se lo analizzi, vedi chiaramente la mano del tecnico: una squadra davvero forte, qualità individuale altissima, un piano di gioco nitido, bravi nel pressing e nel contropressing. Cose che forse a tutti sono mancate un po' durante la sua parentesi al Manchester United, ma ora ha un gruppo nuovo e un'energia diversa. È un avversario durissimo quello che affrontiamo domani".