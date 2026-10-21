Bournemouth, Rose: "Troppo rispetto per il Milan? No, assolutamente. Mi piacciono Rabiot, Modric e Pavlovic"

L'allenatore del Bournemouth Marco Rose è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come vi sentite ad affrontare il Milan?

“È un sogno, il Milan è un club grandissimo. Cercheremo di dare il meglio, soprattutto per i tifosi”.

Ha paura che la squadra possa mostrare troppo rispetto verso il Milan?

“No, assolutamente no. Conosco i miei ragazzi, sono qui per vincere. Giochiamo in casa tra l’altro. Rispettiamo la storia del Milan ma ci sentiamo in una buona situazione e vogliamo vincere”.

C'è qualche giocatore del Milan che le piace particolarmente?

“Hanno giocatori incredibili, Rabiot su tutti. MI piace tantissimo anche Modric. C’è Pavlovic… Hanno tanti giocatori bravi ma conosco bene i miei giocatori e ho i fiducia in loro”