Bournemouth-Milan, Tavernier non vede l'ora: "Volevamo giocare contro di loro"

Alla vigilia della terza giornata di Europa League, in programma domani alle 21.00 tra Bournemouth-Milan, Marcus Tavernier, jolly offensivo dei rossoneri inglesi ha parlato così della partita contro il Diavolo e di tutta l'emozione che si nasconde dietro a questa sfida. Un estratto delle sue considerazioni:

TAVERNIER E L'EMOZIONE DI AFFRONTARE IL MILAN

"Questo è il nostro lavoro, e dobbiamo affrontare tutte le squadre che si palesano sul nostro cammino, però quando abbiamo avuto il sorteggio volevamo giocare contro questi grandi club che hanno avuto così tanto successo nei loro campionati e nelle competizioni europee. Credo sia un momento incredibile per il club: vogliamo continuare a partecipare a questo tipo di partite e rendere il Bournemouth ancora più grande a livello mondiale".