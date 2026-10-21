Bournemouth, Tavernier: "Se l'anno scorso ci avessero detto che avremmo affrontato il Milan..."

Marcus Tavernier parla alla vigilia della sfida di Europa League col Milan

Marcus Tavernier, esterno del Bournemouth, ha parlato ai canali ufficiali del suo club alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan. Queste le sue parole:

Sullo storico sorteggio contro il Milan:

"Per noi è il nostro lavoro, ma allo stesso tempo, quando abbiamo saputo il sorteggio, volevamo affrontare queste grandi squadre che hanno ottenuto così tanti successi nei propri campionati e nelle competizioni europee. Se la scorsa stagione ci avessi detto che, in questa stagione, avremmo giocato in casa contro il Milan in Europa League, credo che avremmo colto al volo l’occasione. È un momento incredibile per il club, in linea con il percorso che vogliamo intraprendere: continuare a partecipare a questo tipo di partite e rendere l’AFC Bournemouth un club ancora più importante a livello mondiale".

Sul suo stato di forma:

“L’allenatore mi ha dato molta fiducia nell’ultimo terzo di campo e nel posizionarmi nelle zone giuste per segnare. I miei compagni in attacco mi stanno servendo bene. Tutto quello che devo fare è spingere la palla in rete e ricevo tutti gli elogi! C’è un grande impegno in allenamento, nel modo in cui vogliamo arrivare in area e nel modo in cui vogliamo concludere le azioni. Questo si vede nelle partite e nei gol che ho segnato. Sento quella fiducia e la convinzione che segnerò. Questo è il mio atteggiamento mentale in ogni partita in questo momento: cercare di aiutare la squadra in ogni modo possibile. Che si tratti di inserirmi in area e segnare, o di fare pressing, va bene qualsiasi cosa mi chiedano di fare. Penso che la cosa più importante sia la fiducia e la convinzione di poter segnare in partita".