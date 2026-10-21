Bournemouth: il pericolo numero uno si chiama Rayan, in gol nelle ultime due partite

Quella di domani sera alle 21.00 al Vitality Stadium sarà una partita ositca, complicata. Il Milan affronterà il Bournemouth nella sua casa, e nonostante i risultati degli inglesi in Premier League siano finora poco positivi (15esimi), domani sera il Diavolo dovrà sin da subito approcciare alla partita con serietà ed intensità. Di seguito, questo un breve focus sull'avversario del Milan di domani:

FOCUS BOURNEMOUTH: LE ULTIME STATISTICHE

Questa sarà la prima sfida ufficiale tra Bournemouth e Milan: è infatti il 12esimo club inglese che i rossoneri affronteranno nelle maggiori competizioni europee. Inoltre, Rayan, esterno brasiliano classe 2006 del Bournemouth, potrebbe diventare l'ottavo giocatore a segnare in ognuna delle prime tre sfide europee di un club inglese. Ha trovato la rete sia contro lo Sturm Graz che con la Real Sociedad.