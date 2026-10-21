Udinese, sabato alle 16 la conferenza di Runjaic prima del Milan

Udinese, sabato alle 16 la conferenza di Runjaic prima del Milan
Oggi alle 16:30L'Avversario
di Enrico Ferrazzi
Sabato alle 16, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Milan

Come riporta il sito ufficiale dell'Udinese, prossimo avversario del Milan in Serie A, il tecnico bianconero Kosta Runjaic interverrà in conferenza stampa sabato pomeriggio alle 16 per presentare il match contro i rossoneri in programma domenica alle 20.45 al Bluenergy Stadium: "Si terrà sabato pomeriggio alle ore 16 la conferenza stampa di presentazione di Udinese - Milan di mister Kosta Runjaic. La conferenza sarà trasmessa live sul canale Youtube Udinese Calcio. La stampa potrà accedere alla sala stampa del Bluenergy Stadium dall'ingresso uffici". 

Questa la squadra arbitrale al completo per Udinese-Milan

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: COLAROSSI – COSTANZO

IV uomo: AYROLDI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A

Venerdì 23 ottobre 2026

Torino - Monza – ore 20:45 

Sabato 24 ottobre 2026

Cagliari - Bologna – ore 15:00

Como - Sassuolo – ore 15:00

Napoli - Roma – ore 18:00

Lazio - Parma – ore 20:45 

Domenica 25 ottobre 2026

Inter - Fiorentina – ore 12:30

Atalanta - Frosinone – ore 15:00

Genoa - Venezia – ore 15:00

Lecce - Juventus – ore 18:00

Udinese - Milan – ore 20:45