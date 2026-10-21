Udinese, sabato alle 16 la conferenza di Runjaic prima del Milan
Come riporta il sito ufficiale dell'Udinese, prossimo avversario del Milan in Serie A, il tecnico bianconero Kosta Runjaic interverrà in conferenza stampa sabato pomeriggio alle 16 per presentare il match contro i rossoneri in programma domenica alle 20.45 al Bluenergy Stadium: "Si terrà sabato pomeriggio alle ore 16 la conferenza stampa di presentazione di Udinese - Milan di mister Kosta Runjaic. La conferenza sarà trasmessa live sul canale Youtube Udinese Calcio. La stampa potrà accedere alla sala stampa del Bluenergy Stadium dall'ingresso uffici".
Questa la squadra arbitrale al completo per Udinese-Milan:
Arbitro: MARCENARO
Assistenti: COLAROSSI – COSTANZO
IV uomo: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A:
Venerdì 23 ottobre 2026
Torino - Monza – ore 20:45
Sabato 24 ottobre 2026
Cagliari - Bologna – ore 15:00
Como - Sassuolo – ore 15:00
Napoli - Roma – ore 18:00
Lazio - Parma – ore 20:45
Domenica 25 ottobre 2026
Inter - Fiorentina – ore 12:30
Atalanta - Frosinone – ore 15:00
Genoa - Venezia – ore 15:00
Lecce - Juventus – ore 18:00
Udinese - Milan – ore 20:45
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