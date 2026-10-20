Lazio, il ds Fabiani torna sul 2-2 contro il Milan: "Primo tempo stradominato. Nella ripresa non avevamo cambi, loro invece hanno modificato la squadra"

Il direttore sportivo della Lazio è tornato a parlare del pareggio per 2-2 della squadra di Gattuso contro il Milan all'Olimpico

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club, nella quale ha parlato così dell'avvio di campionato della squadra allenata da Rino Gattuso: "L'avvio di campionato è stato buono, importante, ma non significa niente, la strada è molto lunga, di insidie ce ne saranno tante, anzi tantissime. I ragazzi e il mister si godono questo bel momento, ma invito un po' tutti alla moderazione, conta quello che faremo domani e sabato avremo un match difficilissimo, forse il più complicato tra tutti quelli che abbiamo giocato. Sembra un paradosso.

La vittoria in casa della Juventus per 3-0? Andare a Torino e portare via 3 punti non capita tutti i giorni. C'è soddisfazione per aver espugnato un campo difficile, aver vinto contro una società importante come la Juventus, ma i ragazzi hanno dato dimostrazione di grande forza anche in altre partite, penso a quella contro il Milan, dove nel primo tempo abbiamo stradominato. Nella ripresa siamo calati, però non avevamo cambi, loro invece hanno modificato la squadra" riporta tuttomercatoweb.com.