Bastoni scottato: “Finali di Champions il passato, dobbiamo ridimensionarci e rimanere con i piedi per terra”

Alessandro Bastoni ha voluto riportare con i piedi per terra i suoi compagni e i suoi tifosi.

Domani, alle ore 21:00, i nerazzurri di Christian Chivu ospiteranno a San Siro lo Shaktar Donetsk nella terza gara della fase a gironi di Champions League. A seguito delle difficoltà che la sua squadra sta incontrando nella competizione europea, Alessandro Bastoni ha voluto riportare con i piedi per terra i suoi compagni e i suoi tifosi. Queste sono state le sue parole.

"Vorrei dire solo che bisogna guardare di più la realtà: le finali e quel percorso sono il passato, il percorso recente deve riportarci coi piedi per terra. La Champions League è un sogno, come lo è stato negli anni delle due finali arrivate. Vorrei un attimo ridimensionare il nostro pensiero: a oggi è così. Da domani proveremo a dare un segnale importante".